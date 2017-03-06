Административное здание для работников космодрома Восточный построили в Циолковском

Административное здание для работников космодрома Восточный передали в эксплуатацию в наукограде Циолковский в Амурской области, сообщила в понедельник пресс-служба ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России.

"Новое административное здание - это многофункциональный объект, в котором предусмотрены рабочие места для 95 специалистов различных направлений не только города Циолковский, но и всего космодрома Восточный. В здании предусмотрены кабинеты администрации и руководителей различных подразделений, конференц-зал на 150 мест, помещения для архива, для хранения и ремонта оборудования, для копировально-множительной службы, комнаты для дежурных, серверная, диспетчерский пункт и другие служебные помещения", - сказали в пресс-службе.

Трехэтажное административное здание в форме треугольника имеет индивидуальное архитектурное и цветовое решения. Его главный фасад выходит на магистральную дорогу, которая ведет на космодром Восточный. Общая площадь сооружения - 2,9 тыс. квадратных метров. В здании кроме административных и служебных помещений разместятся студия кабельного телевидения и ЗАГС.

"В этом году у "Спецстройтехнологии" большие планы по строительству Циолковского - это сдача в ближайшее время детского сада и трех жилых домов, а до конца года мы должны построить еще семь многоквартирных домов. Тогда новый микрорайон на космодроме Восточный приобретет целостный вид", - отметил главный инженер управления по строительству объектов космодрома Восточный "Спецстройтехнологии" Борис Мельников.

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром, расположенный в Амурской области вблизи будущего наукограда Циолковский. Строительство, начавшееся в 2012 году, заняло менее четырех лет: в апреле 2016 года с космодрома был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный позволит обеспечить полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость отечественной космонавтики от расположенного в Казахстане Байконура.