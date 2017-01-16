ФГУП «ЦЭНКИ» стало генподрядчиком по строительству ряда объектов космодрома «Восточный»

Госкорпорация РОСКОСМОС определила ФГУП «ЦЭНКИ» генеральным подрядчиком по строительству ряда объектов космодрома «Восточный».

ЦЭНКИ будет достраивать стартовый и технический комплексы, а также водозаборные сооружения для обеспечения пусков с космодрома «Восточный» в 2017 г.

ЦЭНКИ уже заключил 8 договоров с субподрядными организациями. Критериями отбора компаний стали опыт и удовлетворительное финансовое состояние субподрядчиков.

Андрей ОХЛОПКОВ, заместитель генерального директора по технологическому развитию наземной космической инфраструктуры ФГУП «ЦЭНКИ»: «Допуск сотрудников прежнего генподрядчика прекращен на объекты в связи с расторжением контракта. Сотрудники будут допускаться на объекты только для устранения замечаний, а также для окончания начатых работ, не попавших в перечень контрактов, подписанных с ФГУП «ЦЭНКИ».

Космодром «Восточный» - первый гражданский космодром России - строится в 8 тысячах километрах от Москвы и в 180-ти километрах от Благовещенска. Его площадь составляет около 700 квадратных километров. 28 апреля 2016 г. с космодрома состоялся первый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а»

РОСКОСМОС – государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. РОСКОСМОС обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере, а также создание условий для использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.

ФГУП «ЦЭНКИ» - одно из основополагающих предприятий аэрокосмической отрасли. Предприятие специализируется на создании наземной космической инфраструктуры и управляет космодромами России. На предприятии работает около 14 тыс. человек.