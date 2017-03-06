Федор Конюхов решил подняться в стратосферу с космодрома "Восточный"

Российский путешественник Федор Конюхов вместо Якутии выбрал космодром "Восточный" в качестве стартовой площадки для полета в стратосферу, цель которого - установить новый мировой рекорд высоты для теплового аэростата.

"Старт мы хотим дать с космодрома "Восточный" и тем самым привлечь внимание всего мира к нашему космодрому, что он не секретный, не частный, он открыт всему миру для изучения космического пространства", - сообщил Конюхов в понедельник журналистам в Ставрополе.

Он добавил, что к конструированию шара объемом 100 тыс. кубометров уже привлечены специалисты из Англии, Франции, Голландии, Бельгии и Америки.

"В апреле уже полечу смотреть, как строится кабина. Я буду находиться в гондоле, в условиях разреженного воздуха, практически как космонавт. Дышать буду не в маске. Оборудование будет похоже на то, что есть на подводных лодках, углекислый газ будет преобразовываться в кислород", - уточнил путешественник.

Конюхов отметил, что он намерен подняться в стратосферу на высоту 25 километров.

Ранее сообщалось, что Конюхов изначально планировал лететь из Якутии, чтобы улучшить достижение индийца Виджайпат Синганья (который поднялся на высоту 21 тыс. 27 метров), поднявшись до 21 тыс. 658 метров.

Проект уже включен в календарь Русского географического общества, будет проходить при поддержке Федерального агентства по туризму и Российского союза промышленников и предпринимателей. Полет в стратосферу планируется показать в прямом эфире на российских каналах, а также осветить в крупнейших мировых СМИ.