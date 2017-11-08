Космодром Восточный готовится сразу к двум запускам в этом году

С космодрома Восточный произведут еще два запуска в этом году. 28 ноября планируется вывести на орбиту при помощи ракеты-носителя «Союз 2.1б» спутник «Метеор-М 2-1. После этого 22 декабря ракете-носителю «Союз 2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» предстоит вывести на орбиту два российских спутника мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус В 3» и «Канопус В 4».







Сейчас на Восточном проходят испытания стартового комплекса перед очередным запуском. 4 октября на космодроме произведен «сухой вывоз» ракеты-носителя «Союз-2». Этот этап является репетицией перед основным пуском ракеты. Старт изделия с российскими спутниками намечен на 22 декабря 2017 года. Это будет третий пуск с нового российского космодрома.



Под катом большой фоторепортаж про одну из ключевых предстартовых процедур - «Сухой вывоз» дата которого совпала с празднованием 60-летия начала космической эры. В 1957 году в этот день на орбиту был запущен первый искусственный спутник Земли. Поехали!





«Сухой вывоз» - это одна из ключевых предстартовых процедур. Это пятидневный этап проверок, во время которого проводится вывоз и установка ракеты для испытания систем. «Сухой вывоз» дает специалистам возможность провести на месте все необходимые проверки и отработать каждый шаг процедуры запуска.







На 700 квадратных километрах территории космодрома "Восточный" разместились в общей сложности более 500 зданий и сооружений. Космические объекты сосредоточены на двух площадках — техническом и стартовом комплексах. На территории технического комплекса с легкостью уместились бы 10 футбольных полей. Два крыла основного здания — два монтажно-испытательных корпуса (МИКа) — ракеты-носителя и космических аппаратов.







Строительство вокзала, о котором я писал ранее, завершили в начале 2015 года, а в конце сентября 2016 он принял самый ценный космический груз — первую ракету-носитель «Союз-2.1а». Железная дорога космодрома соединена с Транссибом — ракету погрузили на платформу в Самаре и без всяких пересадок доставили прямиком на технический комплекс Восточного.







Во время вывоза нам предстоит проделать тот же путь, что и ракете. Правда, не по ЖД., а по автомобильной трассе. Общая протяженность дорог на космодроме — 115 километров. На 700 квадратных километрах Восточного разместились в общей сложности более 500 зданий и сооружений. Космические объекты сосредоточены на двух площадках — техническом и стартовом комплексах («старт» и «техничка» — на профессиональном сленге).







Одновременно в МИКе можно собирать две ракеты-носителя.







Работа с ракетой при сборке идет почти в стерильных условиях — специалисты работают как в операционной — в белых халатах. Сборкой занимались представители разработчика «Союза-2» — «ЦСКБ-Прогресс», которые доставили ракету на Восточный и контролируют условия ее хранения.



К полам в МИК РН особые требования, касающиеся не только чистоты, но и прочности — они должны выдержать вес ракеты-носителя. Для их монтажа на глубину до 8 метров установили 360 буронабивных свай — каждая пара испытывает нагрузку в 40 тонн. В общем все, что нужно знать о МИК РН прочитать можно тут. По ссылке мой репортаж 2016 года, подготовленный во время сборки РН для самого первого пуска.



В огромном помещении, площадью почти 10 тысяч квадратов и высотой с 7‑этажный дом, одна из стен полностью стеклянная — для лучшего освещения. Под самой крышей установлены два крана грузоподъемностью 50 тонн каждый. Это и другое погрузочное оборудование использовалось для сборки изделия.







И так, вернемся к вывозу. «Ракета-носитель «Союз-2» совместно с разгонным блоком «Фрегат» вывезена с технического на стартовый комплекс и установлена в стартовую систему. Проведен наезд мобильной башни обслуживания на стартовую систему, генеральные испытания разгонного блока «Фрегат» и систем ракеты космического назначения», –– отмечается в заявлении ЦЭНКИ.



Был проведен контроль набора стартовой готовности «Фрегата» и рассмотрены результаты генеральных испытаний ракеты-носителя. После завершения всех технических испытаний, ракета-носитель была снята со стартовой системы и возвращена в монтажно-испытательный корпус до основного запуска.







Дата вывоза совпала с празднованием 60-летия начала космической эры. В 1957 году в этот день на орбиту был запущен первый искусственный спутник Земли. По этому поводу на стартовой площадке устроили торжественное построение персонала.















Из огромных ворот монтажно-испытательного комплекса космодрома тепловоз с ракетой-носителем выехал на стартовую площадку на рассвете — в 6 часов.



Локомотив двигался очень медленно, в это время почти два десятка людей из бригады сопровождения шли рядом с ним. Вместе с ракетой им пришлось прогуляться на 4,5 километра — таково расстояние от монтажно-испытательного корпуса до стартового сооружения.































Сопровождаем РН с воздуха. Квадрокоптер для меня просто незаменимая вещь для съемки репортажей!

















































Чтобы попасть на стартовый комплекс, ракета-носитель идет через мобильную башню обслуживания. Эта мобильная башня уникальна, в ней 7 ярусов. Ее вес – одна тысяча шестьсот тонн, высота – пятьдесят два метра. Башня позволяет кроме всего прочего проводить все работы по подготовке к старту в самых сложных климатических условиях, что очень важно для запуска ракет-носителей с космодрома Восточный.







Ракета устанавливается в стартовую систему. В ней используется уникальная технология крепления и удержания ракеты. Ракета висит на верхнем силовом поясе, а не стоит, как обычно. Мобильная башня обслуживания как бы наезжает на стартовую систему с ракетой и обхватывает ее. Боевой расчет запуска приступает к окончательной подготовке.



Благодаря использованию мобильной башни, люди, обеспечивающие запуск ракет-носителей, находятся в значительно большей безопасности. В том числе здесь есть система аварийной эвакуации.



Ракета-носитель заправляется перекисью водорода, которая используется для разгона турбонасосных агрегатов. Это – агрессивный компонент, он требует особых мер безопасности. Затем ракета-носитель заправляется другими, неагрессивными, компонентами топлива. Самым обыкновенным керосином, на котором летают самолеты. И кислородом. Именно поэтому Роскосмос решил начинать запуски с космодрома Восточный ракет-носителей типа «Союз».







Стартовый комплекс – это «сердце» комплекса. 83 сооружения площадью 45 тысяч квадратных метров. В одну смену работает 270 человек.







С космодрома Восточный можно запускать космические аппараты практически на все орбиты Земли, включая солнечно-синхронную.













На транспортировку «Союза» ушло больше часа. Еще больше времени потребовалось, чтобы привести ракету в вертикальное положение.











Специально для запусков с Восточного «Союз-2.1а» доработан и модернизирован. В частности, на ракете-носителе предусмотрены специальные пароотводы для отвода паров жидкого кислорода за пределы башни обслуживания. Также проведена модернизация бортовой вычислительной машины. Она стала более производительной и менее габаритной. Благодаря модернизации существенно снизились размеры бортовой кабельной сети системы управления. Новые химические источники тока, установленные на ракете, являются батареями постоянной готовности и не требуют зарядно-аккумуляторной станции.











После вертикализации испытания будут длиться еще несколько дней, в течение которых ракете проведут предпусковую подготовку: ее закрепят, обслужат, а главное проверят все системы стартового комплекса на совместимость с разгонным блоком «Фрегат». Он будет использован на Восточном впервые.













— Ракета «Союз 2» имеет различные конфигурации, — поясняет директор филиала госкорпорации Роскосмос на космодроме Восточный Константин Чмаров. — Под каждую из них подбираются разгонные блоки. Первый пуск с амурского космодрома кобыл произведен с блоком «Волга», сейчас, во время испытаний сухого вывоза предстоит провести с новым разгонным блоком «Фрегат». Его преимущества в выводе полезной нагрузки на более высокие орбиты. С его помощью мы можем запускать более тяжелые спутники, которые будут выполнять более серьезные задачи.







В течение года под «Фрегат» специалисты предприятий Роскосмоса обновили оборудование не только на стартовой площадке. Но и на монтажно-испытательном комплексе.







Готовить ракету-носитель к будущему старту будут более 500 специалистов, среди них более 40 человек из Амурской области. По словам Константина Чмарова, жители Приамурья, выпускники профильных вузов уже третий год участвуют в подготовке и производстве пусков. Однако до сегодняшнего момента они были стажерами, сейчас они — полноправные члены боевого расчета.







С космодрома Восточный будут запускаться и отечественные экологически чистые новые ракеты-носители «Ангара». По «Ангаре» тяжелого класса работа идет в 2 этапа. Сначала – стартовый комплекс с первой пусковой установкой для запусков автоматических космических аппаратов.



На втором этапе – еще одна пусковая установка для запусков «Ангары-А5» и ракеты-носителя тяжелого класса повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В», а также пилотируемого транспортного корабля нового поколения. При этом оба этапа осуществляются параллельно с созданием космического ракетного комплекса тяжелого класса и наземной инфраструктуры.









Все время испытаний «Союз-2.1а» будет находится на стартовом столе под «защитой» уникальной мобильной башни обслуживания. Это своеобразный «дом на колесах» высотой 52 метра и весом в 1600 тонн, который подъезжает к ракете, стоящей перед пуском на стартовом столе, и обеспечивает доступ персонала ко всем системам РН.



— По сравнению с другими космодромами в России мобильная башня обслуживания позволяет работать расчету в более комфортных и удобных условиях, то есть в отсутствие ветра и возможных осадков, — подчеркнул директор космического центра Восточный Валинур Агишев. — На все испытания нам понадобится около 4 дней. Затем ракета космического назначения будет снята со стартового комплекса, транспортирована обратно на технический комплекс, где она будет разобрана и храниться до подготовки пуска. В этом году с космодрома Восточный планируется два пуска.









Старт именно этой ракеты «Союз-2.1а» с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» намечен на декабрь 2017 года. Это будет третий пуск с нового российского гражданского космодрома.



Второй пуск с космодрома Восточный запланирован на ноябрь 2017 года. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М».



Первый запуск с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года. Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту космические аппараты «Аист-2Д», «Ломоносов» и наноспутник SamSat-218.



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Космодром Восточный был построен в междуречье рек Зеи и Большой Пёры в 8 тысячах километрах от Москвы и в 180-ти километрах от Благовещенска. Его площадь около 700 квадратных километров. Протяженность с юго-запада на северо-восток: 18 километров, а с юго-востока на северо-запад: 36. Трассы запусков над водой и малонаселенными районами Дальнего Востока, то есть – безопасность для людей и жилья.