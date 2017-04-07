Космонавты будут летать на Восточный на "Гагарине" и "Королеве"

Самолеты Ту-204-300 для Центра подготовки космонавтов (ЦПК) названы в честь Юрия Гагарина и Сергея Королева, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦПК.

"Советом ветеранов космической промышленности было выдвинуто предложение о присвоении самолетам имен Ю.А. Гагарина и С.П. Королева. Это предложение было поддержано начальником ЦПК Юрием Лончаковым", - говорится в сообщении.

На фюзеляже первого самолета черным шрифтом нанесена надпись "Юрий Гагарин" и красным шрифтом "Центр подготовки космонавтов". На борту второго нанесена надпись "Сергей Королев".

В настоящее время самолеты находятся на авиастроительном заводе "Авиастар-СП" в Ульяновске, куда для приемки машин накануне вылетели специалисты ЦПК.

Ранее Юрий Лончаков сообщил, что ЦПК в ближайшее время получит два самолета Ту-204-300 в специальном исполнении. Эти самолеты предназначены для доставки космонавтов на космодром Восточный. Стоимость двух самолетов составила более 3,3 млрд рублей. Контракт на закупку подписали в 2014 году. Машины имеют шесть кают с лежачими местами для членов экипажа, салон для медперсонала и оперативной группы. Первоначально поставка планировалась на конец 2015 года.