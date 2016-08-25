КСИСО космодрома Восточный будет сдан к концу сентября

Исполнительная документация комплекса средств измерений, сбора и обработки информации (КСИСО) космодрома Восточный рассмотрена госкомиссией. Предприятие Спецстройтехнологии при Спецстрое России планирует окончательно сдать объект к концу сентября.

Сегодня на космодроме Восточный сконцентрированы все усилия предприятия Спецстройтехнологии при Спецстрое России. Сегодня это предприятие, зарегистрированное в Амурской области, выполняет основной объем строительных работ на космодроме Восточный.

Второй главный подрядчик строительства объектов космодрома – Дальспецстрой, завершает начатые ранее работы и сдает объекты комиссии. «При этом Спецстройтехнологии с мая нарастили численность сотрудников на космодроме в 2,5 раза», - сообщил начальник предприятия Александр Никитин.

Если в момент первого пуска ракеты-носителя работало 600-700 человек, то сегодня 2,4 тыс. человек (вместе со стройотрядовцами). Также увеличена группировка техники.