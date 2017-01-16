МГУ подготовит армию специалистов для космодрома Восточный

Московский государственный университет откроет в этом году новый космический факультет. Об этом накануне заявил ректор вуза Виктор Садовничий на дне открытых дверей. Факультет будет готовить не космонавтов, а специалистов по изучению космоса, подчеркнул Садовничий.

Первых магистрантов университет наберет уже к сентябрю этого года. Скорее всего, это будет 1—2 группы. Приоритетными предметами для студентов станут математика, биология, астрономия, химия, сообщает «Российская газета».

Ранее Виктор Садовничий отмечал: Россия нуждается в высококвалифицированных кадрах по освоению космоса, и МГУ должен организовать их обучение, пишет РБК.

— Космодром Восточный требует армию специалистов для правильной его работы, да и президент страны не так давно поставил такую задачу — расширение, освоение второй очереди космодрома, — заявил Садовничий.

Ректор отметил, что МГУ уже принимает участие в освоении космоса. Университет запустил шесть спутников, сказал он. Последний из них — станция весом 500 килограммов, на которой десятки приборов для исследования космоса и атмосферы, рассказал Садовничий. «Все это надо обрабатывать, в этом участвуют студенты, аспиранты, магистры», — подчеркнул он.

С космодрома Восточный 28 апреля ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту спутник МГУ «Ломоносов». Он предназначен для изучения вспышек электромагнитного излучения в верхней части атмосферы Земли и радиационных характеристик земной магнитосферы.