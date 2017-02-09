На космодроме "Восточный" начали монтаж оборудования для следующего пуска

Специалисты ФГУП "ЦЭНКИ" (входит в "Роскосмос") начали монтаж технологического оборудования для разгонного блока "Фрегат" в сооружениях стартового и технического комплексов космодрома "Восточный" для обеспечения следующего пуска, сообщает ФГУП.

Роскосмос изучает возможность коммерческих пусков с космодрома Восточный

"Оборудование изготовлено НПО им. С.А.Лавочкина, оно устанавливается в помещениях командного пункта, стартового сооружения стартового комплекса и монтажно-испытательного корпуса космических аппаратов унифицированного технического комплекса. Завершить монтаж и пуско-наладочные работы планируется до конца апреля", — говорится в сообщении.

Далее, согласно технологии, будут проведены автономные и комплексные испытания. Специалисты филиала ФГУП "ЦЭНКИ" — КЦ "Восточный" обеспечивают сопровождение работ. Авторский надзор по монтажу технологического оборудования осуществляют сотрудники филиала ФГУП "ЦЭНКИ" — КБ "Мотор", филиала ФГУП "ЦЭНКИ" — НИИСК, НПО "им. С.А.Лавочкина", НПЦ АП.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля.