На космодроме Восточный сдали в эксплуатацию комплекс средств измерений

Комплекс средств измерений, сбора и обработки информации (КСИСО) на космодроме Восточный сдан в эксплуатацию 29 сентября, рассказал во время телемоста МГУ — Восточный директор филиала "ЦЭНКИ" (Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры) — космодром "Восточный" Игорь Светлов.

Ранее сообщалось, что КСИСО будет сдан в эксплуатацию в конце сентября 2016 года.

"Да, на прошлой неделе в четверг мы подписали документы о приеме его (КСИСО) в эксплуатацию", — рассказал Светлов, отвечая на вопрос журналистов о том, сдан ли объект.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.

Путь ракеты до первого гражданского космодрома России