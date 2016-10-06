Дальний Восток и Севастополь выиграли в финале голосования за символы новых банкнот номиналами 200 и 2000 рублей. Конкурс завершился сегодня ночью в эфире телеканала «Россия 1». Какой из двух победителей будет изображен на банкноте в 200 рублей, а какой — на купюре в 2000 рублей, определит Совет директоров Банка России. «Но мы, конечно, все помним про песню «Владивосток 2000», — отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

На новой банкноте разместят космодром Восточный / Дальний Восток и Севастополь выиграли в финале голосования за символы новых банкнот номиналами 200 и 2000 рублей. Конкурс завершился сегодня ночью в эфире телеканала «Россия 1». Какой из двух победителей будет изображен на банкноте в 200 рублей, а какой — на купюре в 2000 рублей, определит Совет директоров Банка России. «Но мы, конечно, все помним про песню «Владивосток 2000», — отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Голосование за символы новых денежных знаков, выпуск которых запланирован на 2017 год, началось в апреле текущего года. В ходе конкурса жители страны должны были определить две российские территории, символы которых они хотят видеть на новых купюрах.

По итогам онлайн-голосования, завершившегося в пятницу в 12 часов по московскому времени, наибольшее число голосов набрали Севастополь и Казань. Следом шли Дальний Восток, Волгоград и Сочи. Во время телеэфира жители страны могли при помощи SMS повлиять на исход голосования. Их голоса суммировались с голосами, поданными ранее через сайт www.Твоя-Россия.рф, а также в ходе дня открытых дверей в Банке России, пишет РИА «Новости».

Дальний Восток, который олицетворяют космодром Восточный и мост на остров Русский, в итоге занял первое место. Севастополь, представленный памятником затопленным кораблям и Херсонесом Таврическим, получил второе место.

Какой из двух победителей будет изображен на банкноте в 200 рублей, а какой – на банкноте в 2000 рублей, определит Совет директоров Банка России. Банкноты появятся в обращении уже в 2017 году.

— Решение о том, какой из городов, регионов окажется на какой купюре, будет принимать совет директоров ЦБ, но мы, конечно, все помним про песню «Владивосток 2000», — отметила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.