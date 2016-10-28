На строительство второй очереди Восточного выделят 238 млрд рублей

На строительство второй очереди космодрома Восточный суммарно будет выделено 238 млрд рублей, сообщил первый заместитель генерального директора Роскомсоса Александр Иванов.

"238 млрд рублей, по линии госкорпорации "Роскосмос" - это 137 млрд, Спецстрой - 95 млрд, ФМБА - 6 млрд", - сказал он.

Иванов напомнил, что Роскосмосом разработан проект ФЦП "Российские космодромы" на период с 2017 по 2025 годы, который в настоящий момент проходит окончательное согласование. В рамках этой программы предусмотрено создание второй очереди космодрома Восточный в составе 21 объекта. Представитель госкорпорации "Роскосмос" пояснил, что в этот план входит строительство стартового и технического комплекса для ракеты-носителя "Ангара - А5", "Ангара - А5П", строительство инфраструктуры для подготовки пилотируемого запуска и объектов, которые будут обеспечивать подготовку и проведение пусков ракет тяжелого класса.

Ранее гендиректор госкорпорации "Роскосмоса" Игорь Комаров сообщал, что стоимость строительства второй очереди Восточного может быть более 300 млрд рублей.

Финансовые проблемы не повлияют на строительство

Как заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, несмотря на финансовые проблемы, найдено решение, которое позволит развернуть работы по второй очереди Восточного.

"На совещании у Дмитрия Анатольевича (Медведева) мы активно, бурно обсуждали финансовое обеспечение создания второй очереди космодрома Восточный и несмотря на все те вопросы, которые у нас есть при формировании бюджета на 2017-2018-2019 годы, найдено решение, которое позволит выполнить работы в полном объеме в соответствии с так называемым рациональным минимумом, который был предоставлен госкорпорацией "Роскосмос", - сказал Рогозин.

Он считает, что со второй половины следующего года необходимо наращивать количество пусков с космодрома Восточный. На 2017 год запланировано два пуска ракет "Союз-2". По словам вице-премьера, параллельно с этой работой будут разворачиваться работы по созданию стартового и технического комплекса второй очереди космодрома. Он подчеркнул, что правительство исходит из уверенности в том, что в 2021 году с космодрома Восточный будет обеспечен пуск ракеты носителя "Ангара" с пилотируемым кораблем.

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Основные объекты заправочного комплекса сдадут на Восточном до конца года

Он отметил, что это будет означать фактическое начало летных испытаний. К 2023 году, когда запланирован первый пуск нового пилотируемого корабля уже с экипажем космонавтов, должна быть развернута вся инфраструктура, необходимая для такой работы. По оценке вице-премьера, это большая и ответственная работа, которая по объему будет превышать ту работу, которая выполнена на Восточном к настоящему моменту.

Зампред правительства напомнил слова премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что дальнейшее строительство на Восточном должно быть организовано иначе, чем это было сделано до сих пор. В том числе Рогозин указал на тот факт, что в 2014 году пришлось выходить на крайне жесткий догоночный график, чтобы выйти на своевременную сдачу объектов пускового минимума. "Сейчас работа должна вестись планово, - подчеркнул Рогозин, отметив также, что все должно соответствовать заранее подготовленной проектной документации. - Полный порядок должен быть с точки зрения организации самого дела".

Рогозин также призвал завершить все работы по созданию социальной инфраструктуры города Циолковский, с тем чтобы приезжающие сюда на постоянное место жительства специалисты не отвлекались от решения поставленных перед ними задач. Зампред правительства также отметил, что на этапе строительства второй очереди работа будет вестись в тесном сотрудничестве с Министерством обороны, "поскольку задачи, которые решаются здесь, они являются основой национальной безопасности страны".

Госэкспертиза пройдет в середине 2017 года

В то же время первый заместитель генерального директора Роскосмоса Александр Иванов заявил, что главная государственная экспертиза строительства стартового комплекса второй очереди космодрома Восточный пройдет к середине 2017 года.

"По строительству стартового комплекса подготовлена также документация, разработана более чем на 30%, мы предполагаем, что к середине следующего года выходим на главгосэкспертизу", - сказал он.

Иванов рассказал, что по некоторым объектам второй очереди уже получено заключение государственной экспертизы. В том числе это относится к аэропортовому комплексу, по административному комплексу космодрома.

Представитель Роскосмоса добавил, что по пяти объектам получено заключение ценового аудита. "Это стартовый комплекс КРК "Ангара", технический комплекс КРК "Ангара", технический комплекс пилотируемого транспортного корабля, комплекс предполетной подготовки космонавтов и комплекс социального обеспечения", - уточнил он.

При этом, по строительству технического комплекса для КРК "Ангара" документация подготовлена полностью. В настоящий момент она проходит главгосэкспертизу. "Ожидаем выход из госэкспертизы - конец октября, начало ноября этого года", - сказал Иванов.