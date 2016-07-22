На Восточном продолжают строить комплекс эксплуатации районов падения

Строительство комплекса эксплуатации районов падения (КЭРП) продолжается на космодроме Восточный в Амурской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В 12 километрах севернее города Циолковский предприятие Спецстройтехнологии при Спецстрое России продолжает строительство комплекса эксплуатации районов падения (КЭРП) космодрома Восточный. В рамках работ по созданию комплекса обустраивается служебно-техническая территория и посадочно-вертолетная площадка, а также места стоянки для вертолетов типа MИ-26 и МИ-8", — говорится в сообщении.

Комплекс эксплуатации районов падения предназначен для обеспечения работы подразделений, осуществляющих поиск и транспортировку из районов падения и временное хранение (по необходимости) до отправки на утилизацию (переработку) отделяющихся частей ракетоносителя.

Проектом КЭРП предполагается организация целого ряда функциональных зон, в том числе центральной базы эксплуатации районов падения и отделяющихся частей ракетоносителей, в состав которой также входят зоны авиатопливообеспечения и разгрузочного терминала. Транспортная связь c комплексом предусматривается воздушным, автомобильным и железнодорожным транспортом.

"В настоящее время строители и специальная техника выполняют работы по устройству армирования стен первого этажа и монолитного пояса караульно-пропускного пункта №2. Кроме того, выполняются работы по бетонированию стен убежища для укрытия личного состава боевых расчетов пожарной охраны и пожарной автотехники. Также завершаются работы по устройству полов и кладка стен из газобетона здания контрольно-пропускного пункта", — цитирует пресс-служба руководителя проекта филиала УСОК "Восточный" Спецстройтехнологии Андрея Павленко.

Специалисты предприятия также развернули работы по устройству покрытия площадки, прокладке дренажа. "Ведется бетонирование якорей под места стоянки посадочной вертолетной площадки с цементобетонным покрытием размером 40х40 м с соединительной рулёжной дорожкой площадью 3490 м2. На объекте уже построена котельная мощностью 6,5 МВт", — уточняется в сообщении.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля.