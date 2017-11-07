На Восточном впервые собран пакет РН «СОЮЗ-2.1б»

7 ноября на космодроме «Восточный» специалисты предприятий РОСКОСМОСА - ФГУП «ЦЭНКИ» и РКЦ «Прогресс» завершили цикл механической сборки пакета ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1б». Данный тип ракет-носителей на «Восточном» собирают впервые. В состав пакета входят две ступени ракеты, а это шесть блоков: два центральных и четыре боковых.

Следующий этап работы - проведение пневмоиспытаний двигательных установок, электрические испытания и заключительные операции – общая сборка ракеты космического назначения.

Состав с блоками ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1б» специалисты филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный» встретили 28 октября. Эшелон прибыл на станцию Ледяная и был транспортирован на космодром ВОСТОЧНЫЙ. Второй пуск с космодрома запланирован на ноябрь 2017 года. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» №2-1. Этот спутник - основная полезная нагрузка для второго запуска, он прибыл на космодром 11 октября.

Сейчас специалисты предприятий РОСКОСМОСА ведут подготовку космического аппарата «Метеор-М» №2-1, также по графику идут испытания космических аппаратов «Бауманец» и малых спутников, идёт поставка компонентов ракетного топлива. 25 октября специалисты предприятий РОСКОСМОСА приступили к заправке разгонного блока «Фрегат» компонентами топлива и сжатыми газами. Перед этим разгонный блок удачно прошёл пневмовакуумные и электрические испытания. Операции по сборке космической головной части специалисты планируют начать после 14 ноября.

В рамках первого этапа комплексных испытаний на «Восточном» была собрана ракета космического назначения «Союз-2.1а» и проведен «сухой вывоз» изделия на стартовый комплекс. Сейчас эта РН находится в техническом комплексе на хранении. Старт ракеты «Союз-2.1а» с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» №3 и №4 предварительно намечен на декабрь 2017 года. Это будет третий пуск с нового российского гражданского космодрома.