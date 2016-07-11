Основные объекты заправочного комплекса сдадут на Восточном до конца года

Основные объекты комплекса для хранения, подготовки и отпуска экологически чистых компонентов ракетного топлива (КРТ) сдадут на космодроме Восточный до конца года, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ФГУП "Спецстроцтехнологии" (при Спецстрое России).

"Врио первого заместителя директора Спецстроя, начальник оперативного штаба по строительству Восточного Александр Мордовец поручил активизировать темпы работ с учетом согласованных с заказчиком графиков сдачи объектов. По его мнению, к работе необходимо более активно привлекать бойцов студенческих строительных отрядов", - сказали в пресс-службе.

Строители уже завершили подготовительные работы и занимаются устройством котлованов для фундаментов под емкости. Расчищена полоса отвода, выполнено устройство внешних сетей, идет армирование и бетонирование стен. На объекте задействовано около 500 человек и 50 единиц техники.

КРТ нужен для хранения и подготовки ракетного топлива, хранения и заправки технических газов, средств нейтрализации, проведения комплексных испытаний веществ, газов. Он включает комплекс физико-химической лаборатории, средств транспортирования компонентов ракетного топлива, объекты энергообеспечения и пожарное депо. Строительство комплекса позволит хранить до 39 тонн окислителей в транспортно-заправочных контейнерах вместимостью от 100 до двух тысяч литров и до 84 тонн пероксида водорода.

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром, расположенный в Амурской области вблизи будущего наукограда Циолковский. Строительство, начавшееся в 2012 году, заняло менее четырех лет: в апреле 2016 года с космодрома был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный позволит обеспечить полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость отечественной космонавтики от расположенного в Казахстане Байконура.