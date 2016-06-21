Первый этап строительства Восточного должен быть завершен до 31 октября 2016 г.

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, Первый этап строительства космодрома Восточный должен быть завершен до 31 октября 2016 года. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Я принял решение потребовать от "Спецстроя" полной мобилизации сил, чтобы все незавершенные объекты были завершены до 31 октября, - сказал он, пояснив, что имеет ввиду уже все объекты первого этапа строительства, а не только "пусковой минимум". - По сути дела, мы выходим на такие же темпы, которые были в 2015 году на стройке".

В ходе инспекции космодрома Восточный вице-премьер осмотрел строящуюся котельную и жилые дома в городе Циолковский. Также он ознакомился с ходом подготовки студенческого городка к приему молодых людей из студенческих строительных отрядов.

"Основное мое недовольство было связано с очевидной расслабленностью и заказчика, и подрядчика после первого пуска, - констатировал зампред правительства. - Все сочли, что на этом все и резко упали темпы работы. Пришлось самым жестким образом взбодрить и тех, и других".

Рогозин также добавил, что на Восточном будет проведена независимая экспертиза готовности объектов. "Проблема, с которой столкнулся "Спецстрой" - это невозможность поднять аккредитацию по всем тем объектам, которые созданы, - отметил он. - Будет задействована независимая экспертиза для того, чтобы сравнить состояние объекта и состояние аккредитации. Это все связано. До 31 октября все эти работы надо завершить".

Первый пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" должен был совершен с нового космодрома Восточный в 05:01 мск 27 апреля, однако старт был отменен автоматикой и состоялся спустя сутки. Вскоре выяснилось, что к переносу запуска привели проблемы с одним из кабелей. Как установила комиссия Роскосмоса, пуск был перенесен из-за неисправного кабеля, при изготовлении которого на НПО автоматики была допущена конструктивная ошибка.

В связи с переносом пуска дисциплинарные взыскания были наложены на вице-премьера Дмитрия Рогозина, курирующего ракетно-космическую отрасль, главу госкорпорации "Роскосмос" Игоря Комарова и гендиректора НПО автоматики Леонида Шалимова. Позже Шалимов подал заявление об отставке по собственному желанию.

Техническая документация

Также Рогозин заявил, что вся техническая документация для начала строительства второй очереди космодрома Восточный будет готова до конца 2016 года.

"Роскосмос" подчеркнул, что до конца 2016 года вся техдокументация будет подготовлена, выдана на гора, и, соответственно, с 2017 года начнется уже развертывание больших объемов работ", - сказал он.

По его словам, больше не повторится история с первой очередью, когда строители начинали работы толком не имея утвержденной документации. "Я запретил начало строительства даже по каким-то малым объектам до тех пор, пока не будет подготовлена полная техническая документация, - заявил Рогозин. - Сначала документация, а потом начало строительных работ". По его мнению, это будет сопряжено с приездом большей части специалистов на постоянную, а не на вахтовую работу.

Он распорядился до конца года сдать все жилых 14 домов, и ввести в эксплуатацию детский сад. Школа, по его словам, появится в Циолковском в 2017 году.

Ранее "Роскосмос" признал наличие проблем с документацией по строительству космодрома Восточный.

"Что касается подготовки документации, есть определенные вопросы, и, в том числе, с ними связаны некоторые задержки с вводом (объектов космодрома) в эксплуатацию. Мы вместе работаем со строителями, чтобы до конца года все эти вопросы решить. Да, устранение (проблем) идет, хотя медленнее, чем хотелось бы", - сказал в интервью ТАСС на ПМЭФ-2016 гендиректор госкорпорации Игорь Комаров.

По его словам, большинство вопросов и проблем за последний год решены, и многие из них - кардинально. "Они касаются прозрачности расчетов, оплаты контрактов, задолженностей, финансового состояния многих подрядчиков, которые не имели мощностей. Даже не столько мы, сколько "Спецстрой" в этом плане серьезно поработал", - отметил глава "Роскосмоса".

Строительство Восточного ведется в Амурской области с 2012 года. Первый пуск с этого космодрома осуществлен 28 апреля 2016 года