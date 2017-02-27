Пуск "Ангары" состоится в 2021 году, заявил Рогозин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что первый пуск новейшей ракеты "Ангара" с космодрома Восточный состоится в 2021 году, несмотря на то, что строительство соответствующего стартового комплекса завершится позже.

Второй стартовый стол под "Ангару" могут построить на космодроме Плесецк

На форуме в Сочи у Рогозина спросили, не означает ли, что планируемое в 2025 году окончание строительства стартового комплекса под "Ангару" говорит о том, что раньше 2025-го запусков "Ангары" с Восточного не будет.

"Нет, раньше. В 2021-м пуск будет. Достроим", — сказал он журналистам.

В конце декабря Рогозин сообщил, что строительство наземной инфраструктуры для запусков "Ангары" начнется на космодроме Плесецк в 2017 году.