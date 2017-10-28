РН «СОЮЗ-2.1Б» ПРИБЫЛА НА КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ

28 октября 2017 года специалисты РОСКОСМОСА и филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный» (входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») встретили состав с блоками ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1б». Эшелон прибыл на станцию Ледяная и был транспортирован на Технический комплекс. Из Самары состав вышел в ночь с 6 на 7 октября. Пока контейнеры с блоками ракеты-носителя установлены в тепловом тамбуре для проведения процедуры очистки. В дальнейшем контейнеры будут разгружены на складе блоков, откуда блоки ракеты-носителя будут транспортированы в монтажно-испытательный корпус.

Прибывшая на космодром ВОСТОЧНЫЙ ракета-носитель «Союз-2.1б» предназначена для запуска и вывода на орбиту при помощи разгонного блока «Фрегат» российского спутника дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» №2-1.

Космический аппарат (КА) «Метеор-М» №2-1 прибыл на космодром ВОСТОЧНЫЙ 11 октября. Сейчас специалисты предприятий РОСКОСМОСА ведут подготовку космического аппарата. По графику также идут испытания космического аппарата «Бауманец» и малых спутников попутной нагрузки.

Также на космодроме ВОСТОЧНЫЙ продолжается подготовка разгонного блока «Фрегат». 25 октября специалисты предприятий РОСКОСМОСА приступили к заправке разгонного блока компонентами топлива и сжатыми газами. Перед этим разгонный блок удачно прошёл пневмовакуумные и электрические испытания.

Ракета-носитель «Союз-2» этапа 1б будет стартовать с космодрома ВОСТОЧНЫЙ впервые, первый запуск с космодрома был осуществлен в апреле 2016 года ракетой носителем «Союз-2» этапа 1а. На стартовом комплексе «Союз-2» космодрома ВОСТОЧНЫЙ используется уникальная мобильная башня обслуживания, которая обеспечивает доступ персонала ко всем системам ракеты-носителя, находящейся в вертикальном положении на стартовой системе космодрома. Соответственно, на РН «Союз-2» предусмотрены специальные пароотводы для вывода паров жидкого кислорода за пределы башни обслуживания. Также проведена модернизация бортовой вычислительной машины - она стала более производительной и менее габаритной. Благодаря модернизации существенно снизились размеры бортовой кабельной сети системы управления. Новые химические источники тока, установленные на ракете, являются батареями постоянной готовности и не требуют зарядно-аккумуляторной станции. Ракеты-носители «Союз-2» этапов 1а и 1б разработаны и изготовлены в РКЦ «Прогресс» (Самара).