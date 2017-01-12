Рогозин: все выявленные на космодроме Восточный нарушения устранены

Все нарушения, выявленные контролирующими органами при строительстве космодрома Восточный, устранены, заявил в четверг вице-премьер Дмитрий Рогозин на заседании в честь 295-летия российской прокуратуры.

"Совместно с Генеральной прокуратурой все эти нарушения, связанные со строительством (Восточного),… устранены… И просьба моя состоит в том, чтобы эту работу (Генпрокуратуре) продолжить", — сказал Рогозин, поблагодарив генпрокурора Юрия Чайку за работу в Военно-промышленной комиссии.

Сейчас, по словам вице-премьера, строители приступают к возведению второй очереди космодрома.