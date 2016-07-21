Роскосмос не намерен выделять дополнительные 7 млрд рублей для "Восточного"

Представитель Роскосмоса прокомментировал данные о нехватке семи миллиардов рублей на строительство космодрома "Восточный". По словам чиновника, Спецстрою были выделены все необходимые средства, и госкорпорация не намерена направлять дополнительные деньги.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в отрасли сообщили, что Федеральное агентство по специальному строительству (Спецстрой) столкнулось с финансовыми проблемами при возведении объектов первой очереди "Восточного". Для завершения работ к 31 октября 2016 года (такой срок определил вице-премьер Дмитрий Рогозин) не хватает семи миллиардов рублей, за которыми агентство обратилось к Роскосмосу.

"Все средства на возведение объектов первой очереди "Восточного" уже были перечислены генподрядчику в установленные сроки", — заявил РИА Новости официальный представитель Роскосмоса.

"Восточный" строится в Амурской области с 2012 года. Он станет первым российским космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космос. Первый пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с "Восточного" был успешно проведен 28 апреля.