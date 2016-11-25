Роскосмос построит на Восточном один стартовый стол для "Ангары"

Роскосмос принял решение о строительстве на космодроме Восточный одного стартового стола под ракету-носитель тяжелого класса "Ангара", который должен обеспечивать не менее 10 пусков в год. Об этом говорится в конкурсной документации, размещенной госкорпорацией на сайте госзакупок.

Ранее планировалось построить два стартовых стола под "Ангару" на Восточным для пилотируемых полетов к Луне. Такое решение основывалось на том, что в короткий промежуток (из-за используемых компонентов топлива) требовалось провести от четырех до шести пусков тяжелой "Ангары".

"Стартовый комплекс космического ракетного комплекса тяжелого класса на космодроме Восточный должен создаваться в составе одной пусковой установки в обеспечение подготовки к пуску и пуска трехступенчатой ракеты космического назначения "Ангара-А5" с автоматическими космическими аппаратами, разгонным блоком ДМ и разгонным блоком КВТК, а также подготовки и пуска трехступенчатой ракеты космического назначения "Ангара-А5П" с пилотируемым транспортным кораблем для выполнения пилотируемых программ", - говорится в документации.

При этом Роскосмос рассчитывает, что с этого стартового стола будут проводить не менее 10 пусков в год.

На создание стартового комплекса под "Ангару" на Восточном планируется выделить более 39 млрд рублей. Строительные работы должны быть завершены до ноября 2025 года.

Ранее сообщалось, что первый пуск "Ангары-А5П" с Восточного с новым космическим кораблем "Федерация" должен быть проведен в беспилотном варианте в 2021 году, а первый пуск с экипажем - в 2023 году. Также планируется провести по одному пуску "Ангары-А5" в 2022 и 2024 годах.