РОСКОСМОС. РКН «СОЮЗ-2.1Б» УСПЕШНО СТАРТОВАЛА С КОСМОДРОМА ВОСТОЧНЫЙ

28 ноября 2017 года в 08:41 мск с первого гражданского космодрома ВОСТОЧНЫЙ успешно стартовала ракета космического назначения в составе ракеты-носителя «Союз-2.1б», разгонного блока «Фрегат», космического аппарата (КА) гидрометеорологического обеспечения «Метеор-М» №2-1 и 18 малых космических аппаратов научного и технологического назначения.

Все начальные этапы полета ракеты-носителя прошли штатно. Через 9 минут 23 секунды головной блок отделился от третьей ступени ракеты-носителя, и разгонный блок «Фрегат» начал программу выведения космических аппаратов, которая продлится более 5 часов. Путем семи включений двигательной установки разгонного блока «Фрегат» будут сформированы орбиты для отделения космических аппаратов «Метеор-М» № 2-1, IDEA, «Бауманец-2», группы КА SEAM, AISSat и LEO Vantage на высоте от 600 до 1000 км. По завершении программы выведения разгонный блок будет переведен на траекторию входа в атмосферу для последующего затопления в акватории Тихого океана.

Запуск малых космических аппаратов проводится в интересах научных, образовательных, исследовательских и коммерческих учреждений России, Норвегии, Швеции, Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады и Федеративной Республики Германии.

17 малых космических аппаратов из 18 МКА будут выведены в рамках реализации иностранных контрактов. Оператором их запуска является АО «Главкосмос».

Космический аппарат (КА) «Метеор-М» № 2-1 входит в состав космического комплекса гидрометеорологического и океанографического обеспечения «Метеор-3М» и космической системы на его основе. Государственным заказчиком является Госкорпорация «РОСКОСМОС», заказчиками – Минобороны России и Росгидромет.

Космический аппарат «Метеор-М» № 2-1 предназначен для получения:

глобальных и локальных изображений облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покровов в видимом, ИК и микроволновом (в том числе сантиметровом) диапазонах;

данных для определения температуры морской поверхности и радиационной температуры подстилающей поверхности;

данных о распределении озона в атмосфере и его общего содержания;

данных для определения общего содержания малых газовых компонентов атмосферы;

данных о спектральной плотности энергетических яркостей уходящего излучения для определения вертикального профиля температуры и влажности в атмосфере, а также для оценки составляющих радиационного баланса системы «Земля – атмосфера».

Ракета-носитель «Союз-2» этапа 1б стартовала с космодрома ВОСТОЧНЫЙ впервые, первый запуск с космодрома был осуществлен в апреле 2016 года ракетой носителем «Союз-2» этапа 1а. На стартовом комплексе «Союз-2» космодрома ВОСТОЧНЫЙ используется уникальная мобильная башня обслуживания, которая обеспечивает доступ персонала ко всем системам ракеты-носителя, находящейся в вертикальном положении на стартовой системе космодрома. Соответственно, на РН «Союз-2» предусмотрены специальные пароотводы для вывода паров жидкого кислорода за пределы башни обслуживания. Также проведена модернизация бортовой вычислительной машины - она стала более производительной и менее габаритной. Благодаря модернизации существенно снизились размеры бортовой кабельной сети системы управления. Новые химические источники тока, установленные на ракете, являются батареями постоянной готовности и не требуют зарядно-аккумуляторной станции. Ракеты-носители «Союз-2» этапов 1а и 1б разработаны и изготовлены в РКЦ «Прогресс» (Самара).