"Роскосмос" в ближайшее время начнет подготовку ко второму пуску с Восточного

Подготовка к новому пуску с космодрома Восточный начнется в ближайшее время. Об этом глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров сообщил на церемонии открытия памятника строителям к космодрома.

"Мы сейчас уже в ближайшее время начнем подготовку к следующему пуску, который пройдет в следующем году", - сказал Комаров.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" планирует провести в 2017 году два запуска с нового космодрома, в ходе них в космос могут быть отправлены спутники серии "Канопус" и аппарат "Метеор". В госкорпорации рассчитывают, что с 2018 года с Восточного будет проводиться от шести до восьми запусков, в том числе коммерческих.