Роскосмос воссоздаст флот судов космической связи для наблюдения за пусками с Восточного

Госкорпорация "Роскосмос" заказала создание двух мобильных измерительных пунктов, которые должны базироваться на судах морского и океанического классов, для обеспечения пусков с космодрома Восточный. Соответствующая конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок.

"Мобильный измерительный пункт морского базирования должен функционировать на судах морского и океанского класса и в наземных условиях размещения", - говорится в документации.

Эти измерительные пункты должны быть созданы и пройти испытания на судах к 25 ноября 2022 года.

Кроме того, Роскосмос планирует построить на острове Сахалин в городе Поронайск наземный измерительный пункт. С его помощью также предполагается следить за запусками существующих и перспективных ракет-носителей и пилотируемых кораблей нового поколения с Восточного. Строительство пункта должно быть завершено к 25 ноября 2021 года.

Также планируется модернизировать и дооснастить новыми средствами существующие измерительные пункты.

На все эти работы планируется выделить 789 млн рублей.

Служба космических исследований отдела морских экспедиционных работ АН СССР располагала 11 судами, построенными для связи с космическими аппаратами вне зоны радиовидимости с советской территории. После распада Советского Союза России достались четыре судна. Два из них отправились на слом в 2000 году, еще одно - в 2006-м.

Последним на сегодняшний день является судно "Космонавт Виктор Пацаев", который с весны 2001 года находится у причала Музея Мирового океана.