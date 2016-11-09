Сдан в эксплуатацию административно-бытовой комплекс железнодорожной станции «Промышленная -1» космодрома Восточный

Создание сети железных дорог космодрома вошло в завершающую стадию - подписан акт приемки в эксплуатацию административно-бытового корпуса станции «Промышленная-1». Предъявленный к приемке объект капитального строительства возведен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, пожарным, строительным нормам и правилам, государственным стандартам.

Железнодорожная станция «Промышленная-1» расположена на участке железной дороги, соединяющем объекты космодрома с Транссибирской железнодорожной магистралью. Станция предназначена для приема и отправки поездов, перевозящих различные грузы, предназначенные для обеспечения функционирования объектов космодрома Восточный, а также для перевозки сотрудников.

В сданном в эксплуатацию административно-бытовом корпусе, площадь которого превышает 2,8 тыс. кв.м., разместятся службы по организации движения на подъездных путях космодрома, выполнению текущего и планового ремонта инженерных сетей, ремонту средств связи на станциях и перегонах. Корпус оснащен самыми современными инженерными системами отопления, вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, - все они регулируются в автоматическом режиме.

В здании обустроено более 100 помещений: зал ожидания, аппаратные, вестибюли, медицинский пункт, комнаты отдыха и приема пищи для дежурных смен, санузлы и душевые, гардеробные, электрощитовые, административные кабинеты, кладовые, диспетчерская. Здание обустроено пандусами и специально оборудованными санузлами.

В состав станционных объектов, помимо административно-бытового корпуса со службой эксплуатации и постом электроцентрализации, входят: здание службы эксплуатации железной дороги, депо для экипировки и обслуживания тепловозов, котельная, пожарное депо на два автомобиля, объекты инженерной инфраструктуры, гараж, трансформаторные подстанции, высокая пассажирская платформа, мачты радиосвязи и освещения, склад нефтепродуктов, а также резервуары различного назначения.

Между привокзальной площадью и железнодорожной платформой, под семипутными железнодорожными путями построен пятидесятиметровый подземный пешеходный тоннель, по которому можно пройти к метеорологическому комплексу и к высокой пассажирской платформе.

На предприятии Дальспецстрой отмечают, что процесс передачи в эксплуатацию объектов космодрома продолжается. Ведется активное подписание форм КС-14, подтверждающих передачу объектов в эксплуатацию. В ближайшее время заказчику будут предъявлены объекты железнодорожных станций «Ледяная» и «Промышленная-2».