Сергей Шойгу взял под личный контроль строительство Восточного

Владимир Путин поручил главе Минобороны контролировать строительство космодрома после беседы с гендиректором «Роскосмоса» Игорем Комаровым

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

По поручению Владимира Путина министр обороны РФ Сергей Шойгу взял под личный контроль ход строительства космодрома в Амурской области. Таким образом глава государства стремится разрешить конфликтную ситуацию, сложившуюся между госкорпорацией «Роскосмос» и Спецстроем, который выступает генеральным подрядчиком строительства.

Как рассказал «Известиям» близкий к руководству Спецстроя источник, министр обороны взял под личный контроль ход строительства и сдачи объектов на космодроме Восточный.

— В конце сентября глава государства встречался с Игорем Комаровым, генеральным директором госкорпорации «Роскосмос», и большая часть этой беседы была посвящена Восточному, — рассказывает собеседник «Известий». — Комаров подробно описал главнокомандующему ситуацию, что сложилась на стройке. По словам главы госкорпорации, Спецстрой постоянно пытается сдать «Роскосмосу» объекты, которые либо недоделаны, либо не соответствуют технической документации. В результате процесс ввода в строй новых сооружений фактически застопорился. По итогам беседы Владимир Путин поручил главе Минобороны взять ситуацию под контроль и лично курировать ход строительства и сдачи объектов. Что логично, ведь Спецстрой — это агентство при Минобороны.

По словам официального представителя Спецстроя Светланы Чумиковой, кураторство Сергея Шойгу строительства Восточного вне ее компетенции.

В Минобороны и в «Роскосмосе» ситуацию не прокомментировали.

Трения «Роскосмоса» и Спецстроя по вопросам, касающимся Восточного, длятся уже несколько лет. Особой остроты противоречия достигли к осени прошлого года, когда решался вопрос о дате первого пуска с космодрома в Амурской области. В указе президента от 2007 года была конкретизирована дата первого старта — 2015 год. Осенью прошлого года стало понятно, что в указанные президентом сроки ракета не взлетит, но вопрос, кто за это ответит, оставался открытым. И тогда Спецстрой и «Роскосмос» начали делать в СМИ прямо противоположные заявления. Спецстрой заявлял о готовности объекта, «Роскосмос» эти слова прямо опровергал.

В апреле этого года с Восточного был успешно осуществлен первый старт, после чего полемика Спецстроя и «Роскосмоса» на время исчезла из СМИ. Но противостояние организаций не прекратилось.

— Начался отопительный сезон, и те объекты, которые «Роскосмос» отказался принимать, Спецстрой был вынужден отапливать за свой счет. Речь идет не только о технологической инфраструктуре, но и о жилых домах, — поясняет источник. — Вылезают непредвиденные затраты, и вновь возникают трения с «Роскосмосом» по поводу сдачи объектов. Глава Минобороны поставил цель доделать и сдать все объекты космодрома первой очереди до конца текущего года.

Речь идет о объектах, которые должны были быть сданы еще до конца 2015 года. Однако на совещании по вопросам строительства космодрома у вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина в июле этого года представители «Роскосмоса» заявляли об оттоке рабочих с Восточного из-за регулярных задержек выплат зарплат. Отчасти финансовые проблемы на строительстве Восточного обусловлены действиями предыдущего руководства «Дальспецстроя»: в эти дни Дальневосточный окружной суд продолжает рассматривать уголовное дело в отношении бывшего главы «Дальспецстроя» Юрия Хризмана, главного бухгалтера этого же предприятия Владимира Ашихмина, экс-спикера законодательного собрания Хабаровского края Виктора Чудова и сына Юрия Хризмана предпринимателя Михаила Хризмана. Их обвиняют в нанесении государству ущерба в 5,2 млрд рублей путем присвоения и растраты.