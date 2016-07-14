Современный метеокомплекс появится на космодроме Восточный

Работы по устройству ростверков основных зданий метеокомплекса - базы эталонирования гироприборов, административно - технического здания, гаража и КПП завершили специалисты предприятия Спецстройтехнологии.

Кроме того, начаты работы по устройству кладки стен основных зданий, общий объем кирпича 1 000 000 шт. К работе по кладке кирпича активно привлекаются студенческие отряды.

К середине августа планируется завершить кладку стен, а уже к концу августа - закрыть тепловой контур основных зданий метеокомплекса. Произвести монтаж плит перекрытия, металлоконструкций кровли и установить окна и двери.

«Мы завершили работы по бетонированию мачты с измерителями параметров ветра и имитатора радиозонда на радиопрозрачной мачте, эксплуатирующая организация может приступить к монтажу оборудования», - сообщает производитель работ Спецстройтехнологии Сергей Дубина.

Уже завершены работы по бетонированию фундаментных плит под мачты антенн МИТРА, МАРЛА, СЮЖЕТ, ПОЛЮС. Начат монтаж металлоконструкций мачт.

Спецстройтехнологии также выполняют работы по бетонированию астрономических ориентирных пунктов, высота некоторых из них достигает 11 метров.

Главный метеорологический комплекс предназначен для проведения измерений, сбора информации в целях получения фактических и прогностических метеоданных о явлениях погоды, облачности, параметрах атмосферы, направления параметров ветра и скорости ветра на высоте в приземном слое и т.д. Эти данные будут оперативно анализироваться и обрабатываться, в том числе для обеспечения предстартовой подготовки и безопасного пуска ракет-носителей.

Метеорологический комплекс расположен на юго-востоке от проектируемого аэропортового комплекса. Площадки строительства две. Основная площадка на юге граничит со ст. Промышленная №1, вторая площадка строительства расположена в междуречье рек Ора и Большая Пера. Работы по строительству основных объектов метеокомплекса будут завершены в этом году.

Большую помощь в строительстве метеокомплекса оказывают стройотрядовцы. 120 студентов принимают участие в строительстве метеокомплекса.