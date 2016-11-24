Стала известна стоимость будущего техкомплекса космодрома Восточный

Создание унифицированного технического комплекса космодрома Восточный (шифр "ТК-Восток-2") оценивается в 41,19 миллиарда рублей, следует из закупочных материалов госкорпорации Роскосмос.

Так, в ходе выполнения работ необходимо, в частности, завершить создание технического комплекса разгонного блока "Фрегат", в том числе, проведение его комплексных испытаний, дооборудование унифицированного техкомплекса космического аппарата ракеты космического назначения "Союз-2" для обеспечения подготовки к запуску третьего и четвертого спутников дистанционного зондирования земли "Канопус-В" и двух автоматических космических аппаратов "Метеор-М". Также предстоит завершить создание техкомплекса ракеты-носителя "Союз-2", проведение его космических испытаний с разгонным блоком "Фрегат".

Исполнитель – ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" ("ЦЭНКИ") выбран способом закупки у единственного исполнителя. Работы должны быть завершены к ноябрю 2025 года.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый в истории пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.

Вторая очередь строительства космодрома планируется к сдаче в 2021 году. В сентябре первый заместитель генерального директора Роскосмоса Александр Иванов сообщал, что возведение объектов второй очереди космодрома оценивается в 238 миллиардов рублей.