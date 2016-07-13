Стартовый комплекс Восточного приобретает законченный вид

Стартовый комплекс космодрома приобретает законченный вид — завершаются работы по благоустройству и озеленению территории.







Как сообщает пресс-служба ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России», идет озеленение участков, нарушенных в ходе строительства. Высаживаются деревья: сосны, березы, липы, а также кусты боярышника, сирени, разбиваются цветники. На отведенных участках устанавливаются беседки, скамьи, урны и контейнеры для мусора, ограждения. Общая площадь участков озеленения составляет около 87 гектаров.







В ближайшее время будут установлены дорожные знаки и нанесена разметка дорожного полотна.







«Стартовый комплекс представляет собой завершенный объект, который находится в стадии передачи его заказчику. Для приемки объектов наземной космической инфраструктуры на космодроме Восточный работает государственная комиссия», — говорится в сообщении.