Строителей Восточного выберут на конкурсе

Госкорпорация «Роскосмос» планирует осенью 2017 года провести открытый конкурс среди строительных компаний на получение подряда по строительству второй очереди космодрома Восточный, в том числе стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара» и других инфраструктурных объектов. До сих пор строительством космодромов в России занималось Федеральное агентство по специальному строительству (Спецстрой), которое в конце прошлого года было упразднено.

Как рассказали «Известиям» в «Роскосмосе», работа над проектной документацией на строительные объекты второй очереди находится в завершающей стадии. В мае она будет направлена на государственную экспертизу, на которую отводится до 90 дней. После этого при отсутствии замечаний можно будет объявить конкурс на выбор подрядчиков. Строительство первых объектов на космодроме должно начаться уже до конца года.

— Участие в конкурсе смогут принять любые российские строительные компании. Это могут быть в том числе и какие-то бывшие структуры Спецстроя, если они успеют выделиться в отдельное предприятие в результате реформы ведомства, — отметил представитель «Роскосмоса».

Как будет проходить конкурс и как потом будет организовано строительство на космодроме — пока непонятно. На сегодня не исключен ни один из сценариев — может быть выбран генеральный подрядчик, а может быть принято решение выбрать несколько подрядных организаций, работу которых будет контролировать «Роскосмос».

Генеральным подрядчиком строительства первой очереди Восточного был Спецстрой. По ходу работ претензии к этой организации и ее руководителям предъявлялись самые разные, а главное — работы были завершены с существенным опозданием (некоторые объекты первой очереди достраиваются и сейчас).

В 2015 году задолженность по зарплате перед 2,6 тыс. строителей Восточного превышала 150 млн рублей. Из-за многомесячного отставания при строительстве космодрома и неготовности инфраструктуры было принято решение о переносе первого пуска с 2015-го на 2016 год. В конце прошлого года глава «Роскосмоса» Игорь Комаров сообщал, что Спецстрой еще не отчитался за выполнение работ примерно на 30 млрд рублей.

Сейчас перед строителями космодрома стоят гораздо более масштабные задачи, чем прежде: к 2021 году на Восточном должна быть создана инфраструктура для обеспечения пилотируемых полетов. В 2021 году с Восточного должен состояться первый старт «Ангары» с космическим аппаратом без экипажа, а в 2023 году — уже с экипажем.

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Главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин полагает, что с большой долей вероятности строительством второй очереди на Восточном могут заняться имеющие необходимый строительный опыт бывшие подразделения Спецстроя, которые к этому времени успеют реорганизоваться в новую компанию. При этом эксперт обратил внимание на необходимость как можно быстрее начинать строительные работы, если первый пуск «Ангары» с Восточного по-прежнему планируется в 2021 году.

С другой стороны, интерес к строительству космодрома, несмотря на всю его специфику и предельно сжатые сроки, вполне возможен среди крупных частных девелоперских компаний. Например, в 2012 году владелец Crocus Group Арас Агаларов предлагал услуги ЗАО «Крокус Интернэшнл» при строительстве обеспечивающей инфраструктуры космодрома Восточный. Впрочем, тогда на это предложение ему лишь сухо ответили, что при необходимости Спецстрой рассмотрит «Крокус» в качестве исполнителя отдельных видов работ, но до реальных контрактов дело так и не дошло.

В то же время ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ), утвержденное в середине января генеральным подрядчиком по строительству некоторых объектов Восточного, в этом году планировало сосредоточить свои ресурсы на завершении строительства первой очереди космодрома. ЦЭНКИ будет достраивать стартовый и технический комплексы, а также водозаборные сооружения для обеспечения пусков с космодрома в 2017 году. Эти работы необходимо завершить к концу года, поскольку на ноябрь–декабрь с Восточного запланированы два пуска ракет «Союз». Они должны будут вывести на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли серии «Канопус» и один метеорологический аппарат серии «Метеор».

Космодром Восточный возводится возле города Циолковский в Амурской области с 2012 года. Он стал первым национальным космодромом гражданского назначения. Впервые запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Восточного успешно осуществлен 28 апреля 2016 года.