Строители космодрома Восточный: мы гордимся результатами нашего труда

Романтика амурской тайги, ставшая реальностью: космодром Восточный, первый пуск, высокие технологии, сотни новых объектов и современная инфраструктура для работы и жизни, новый город Циолковский…. За этими словами - упорный каждодневный труд тысяч строителей, для которых космодром Восточный стал неотъемлемой частью жизни и даже судьбой.

Один из них Александр Смирнов – врио начальника Строительного управления №713 Дальспецстроя. Кадровый офицер, военный строитель, родился в Кашине Тверской области в 1984 году. В 2006 году закончил Военно-технический университет Минобороны России. По распределению попал в Дальспецстрой, прошел путь от прораба до начальника филиала. Участвовал в строительстве множества объектов специального назначения на Дальнем Востоке, а также объектов газовой отрасли, военного госпиталя п.Рыбачий на Камчатке, спортивной арены «Ерофей», спортивного комплекса «Амур», сердечно-сосудистого центра, собора и семинарии в г.Хабаровске.

На строительстве стартового сооружения космодрома Восточный трудится с самого первого дня: сначала вел документальное сопровождение проекта, а в январе 2013 года вышел непосредственно на объект. Поэтому и не удивительно, что Александр с закрытыми глазами может провести по всем подземным этажам стартового сооружения, часами рассказывать о той или иной технологической операции. Предмет особой гордости – силовое кольцо.

«Работа на таком объекте, конечно, трудна, но интересна. Каждая техническая операция по-своему уникальна, зачастую требует нестандартных подходов при ее выполнении. Так, при установке опалубки на силовом кольце стартового сооружения понадобились щиты, которые в собранном виде представляли собой окружность. Заказывать у производителя? Долго, поэтому было принято решение вручную, прямо на объекте изготовить необходимые щиты. При помощи специальной системы фанера с филигранной точностью выгибалась под проектный диаметр и собиралась в общую конструкцию в форме кольца. Трудно было? Да, но «глаза боятся, а руки делают». Учились во время производственного процесса, приходилось даже изобретать собственные «ноу хау»,- улыбаясь говорит Александр.

Конечно, после пуска ракеты-носителя можно вздохнуть и с улыбкой вспомнить все трудности и сложнейшие ситуации, которые пришлось преодолеть.

«Лето 2013 года Амурская область жила в режиме чрезвычайной ситуации из-за муссонных дождей, которые не прекращались месяцами. Это сейчас у здесь современные дороги, а тогда были временные – грунтовые, которые размывались дождями, трудно приходилось даже «всепроходимой» технике. Во время работы на строительных площадках рабочих не спасали плащи и резиновые сапоги – спецодежда не успевала высыхать за ночь… По склонам котлована стартового сооружения стекали бурные потоки воды, которые с высоты 32 метра смывали с откосов грунт на своем пути. Котлован напоминал огромную яму, которая каждый день наполнялась водой, смешанной с песком. Глубина этого мутного «водоема» достигала 2-х метров. Но даже несмотря на штормовые предупреждения, работа не прекращалась – выполняли армирование, устанавливали опалубку, укладывали бетонную смесь. При этом ежедневно приходилось устранять промывы и оползни, обустраивать водоотливы. Для откачки дождевой воды круглосуточно использовались глубинные насосы, помпы, вакуумные машины. Тяжело было, но ведь мы справились! А как иначе – перед Дальспецстроем стояла задача государственной важности».

Три года прошло с той поры. Позади трудности с нехваткой рабочей документации, суровые зимы с морозами, достигавшими на стартовом комплексе отметки в минус 50 С, когда руки в перчатках примерзали к арматуре. За эти годы строителями проделана колоссальная работа: возведены стартовый и технический комплексы, а также еще несколько сотен зданий и сооружений, построены автомобильные дороги, которыми может похвастать любой столичный город. Все объекты обеспечены инженерными коммуникациями по постоянной схеме от постоянного источника. Сети теплоснабжения, водоснабжения, электричества, вентиляции, канализации - доступны для использования конечными потребителями. Работа всех систем космодрома отлажена как часы, что и позволило произвести первый запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а».

«Мы завершили строительство. Сейчас стартовый комплекс представляет собой завершенный объект. Приятно смотреть на бело-голубые современные здания и сооружения, а если бы вы видели, как преобразился стартовый комплекс, да и весь космодром: зеленые газоны, цветники, кустарники и деревья. Для специалистов, которые будут эксплуатировать космодром, сделано все, чтобы они чувствовали себя комфортно. Для этого созданы зоны отдыха с удобными лавочками и беседками. А на техническом комплексе есть даже площадка для игры в волейбол и настольный теннис. Знаете, что важно, здесь на строительстве Восточного мы работали в одной связке и с другими главными управлениями Спецстроя России, и руководством агентства, начальником нашего предприятия - все они большое внимание уделяли и продолжают уделять объекту. Нередко было, что с руководителями самого высокого уровня мы досконально разбирались в производственных проблемах, например, на «стартовом столе». Представьте себе, время уже за полночь – работаем на минус третьем этаже. Да холодно, да тяжело – света белого, что называется, уже давно не видели. Но со временем не считались – работы ведь велись круглосуточно, и нельзя было затягивать с принятием важнейших решений. Я доволен результатами своего труда…нашего труда!»

Александр не случайно сказал «нашего труда» рядом с ним на строительстве космодрома работает его младший брат – Алексей Смирнов начальник участка Строительного управления №713 Дальспецстроя. Он тоже военный строитель, как и брат закончил Военно-технический университет Минобороны России. Алексей приехал на Восточный в 2012 году. Работал мастером, а затем прорабом на строительстве стартового сооружения. На космодроме он встретил свою, тогда еще будущую жену. Валентина Смирнова – инженер производственного отдела. Для этих молодых ребят космодром стал судьбой.

Работы по первой очереди космодрома Восточный близятся к завершению. Сегодня Дальспецстроевцы развернули широкий фронт работ по созданию объектов, не участвовавших в первом запуске ракеты-носителя.

«Наши объекты с честью прошли испытание первым пуском, но успокаиваться рано. Наступила горячая и ответственная пора – передача построенных объектов в эксплуатацию. Все также работаем без выходных и праздников, а как иначе может быть во время работы государственной комиссии по приемке объектов».