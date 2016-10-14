Строители передали Роскосмосу котельные на космодроме Восточный

Котельные, обеспечивающие теплом стартовый и технический комплекс космодрома Восточный в Амурской области, переданы в эксплуатацию заказчику Роскосмосу, сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в пресс-службе Дальспецстроя (при Спецстрое России).

"Таким образом, объекты стартового и технического комплексов вошли в отопительный период, технологическое оборудование готово к зимней эксплуатации", - подчеркнули в пресс-службе.

Тепло на объекты космодрома подают с октября 2015 года. С этого времени Дальспецстрой обеспечивает требуемый температурный режим на объектах космической наземной инфраструктуры. "Высокая надежность котельных была подтверждена бесперебойной эксплуатацией в период монтажа и испытаний технологического оборудования во время подготовки и проведения первого запуска ракеты-носителя с космодрома Восточный в апреле этого года", - сказали в пресс-службе.

Котельные создавались с высоким потенциалом и рассчитаны на среднюю температуру наружного воздуха минус 39 градусов и продолжительность отопительного периода в 229 суток. В котельных установлены водогрейные котлы российского производства, работающие на дизельном топливе с возможностью последующего их перевода на природный газ. Теплоснабжение всех объектов стартового и технического комплексов осуществляется по зависимой схеме от соответствующих котельных, а в каждом сооружении установлены индивидуальные тепловые пункты с узлами управления для присоединения систем отопления и вентиляции. Котельные полностью автоматизированы и не требуют постоянного присутствия персонала.