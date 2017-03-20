Торжественное открытие поликлиники медико-санитарной части космодрома Восточный состоялось в Циолковском

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в понедельник открыл поликлинику медико-санитарной части космодрома Восточный в Циолковском, передал корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток".

Поликлиника, в которой разместились специалисты 16 врачебных специальностей, обладает мощной диагностической базой. Есть все необходимое для реабилитации пациентов, в том числе в позднем периоде сосудистых катастроф.

В рентгенологическом кабинете установлена телеуправляемая система "Омега". Есть кабинет маммографии, компьютерный томограф с уникальными характеристиками.

Пресс-служба компании "Спецстройтехнологии" сообщает, что к июлю в Циолковском планируется сдать детский сад на 230 мест.

"На сегодня "Спецстройтехнологии" развернули строительство 14 жилых домов и двух объектов соцкульбыта в космограде Циолковский, которое планируется завершить до конца года. На сегодня завершено строительство пяти жилых домов, в мае планируется сдача еще двух. До конца июня будет завершено строительство детского сада с бассейном", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, всего в текущем году в Циолковском будет построено около 1,3 тыс. квартир, в которые планируется заселить 4 тыс. человек. Кроме того, построено многофункциональное административное здание, где помимо прочих офисов разместятся ЗАГС, телестудия и администрация нового города.