В Роскосмосе рассматривают возможность коммерческих запусков с Восточного

В госкорпорации «Роскосмос» прорабатывают возможность осуществления коммерческих пусков с расположенного в Амурской области космодрома Восточный. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«Для обеспечения коммерческих пусков проводятся рекогносцировочные работы — рассматривается возможность работы с различными космическими аппаратами и разрабатывается транспортно-логистическая схема для их транспортировки; прорабатывается размещение рабочих мест в унифицированном техническом комплексе. В рамках реализации этой стратегии Восточный будут посещать иностранные делегации», — приводит текст сообщения РИА Новости.