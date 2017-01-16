В Забайкалье создадут центр аэрокосмической промышленности

Правительство Забайкальского края намерено развивать аэрокосмическую отрасль в своем регионе, а также тесно сотрудничать в этом направлении с Амурской областью, сообщает портал «Забмедиа».

Министр экономического развития Забайкальского края Сергей Новиченко рассказал, что территориальный центр аэрокосмической промышленности будет создан для обеспечения космодрома Восточный. Кроме того, у правительства региона также появилась идея организации центра российско-китайского сотрудничества в сфере космических исследований.

Сергей Новиченко отметил, что проект плана уже сформирован и был представлен на нескольких экспертных площадках, в том числе в Министерстве экономического развития РФ. Сейчас документ находится на рассмотрении.