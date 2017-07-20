Валинур АГИШЕВ назначен новым директором филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - Космический центр «Восточный»

Валинур АГИШЕВ сменил на посту директора филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — Космический центр «Восточный» Игоря СВЕТЛОВА, который стал заместителем директора филиала по наземной космической инфраструктуре (НКИ).

Рано ДЖУРАЕВА, генеральный директор ФГУП «ЦЭНКИ»: «Перед Валинуром АГИШЕВЫМ стоят масштабные задачи — ЦЭНКИ необходимо завершить строительные работы на стартовом и техническом комплексах для обеспечения безопасности успешных пусков до конца 2017 г. Отдельно хочу отметить работу Игоря СВЕТЛОВА и его вклад в подготовку первого пуска с ВОСТОЧНОГО в апреле 2016 г.».

Валинур Светланович АГИШЕВ родился 9 января 1964 г. в п. Ильич Пахтааральского района Чимкентской области. Окончил Военный инженерный институт им. А.Ф. Можайского по специальности «Летательные аппараты и двигатели».

Более 20 лет прослужил в вооруженных силах на космодроме БАЙКОНУР, работал в филиале ФГУП «ЦЭНКИ» — КЦ «ЮЖНЫЙ». С декабря 2011 г. работал начальником службы — заместителем главного инженера КЦ «ЮЖНЫЙ».

Космодром «Восточный» — первый гражданский космодром России — строится в 8 тысячах километрах от Москвы и в 180-ти километрах от Благовещенска. Его площадь составляет около 700 квадратных километров. 28 апреля 2016 г. с космодрома состоялся первый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а»

ФГУП «ЦЭНКИ» — одно из основополагающих предприятий аэрокосмической отрасли. Предприятие специализируется на создании наземной космической инфраструктуры и управляет космодромами России. На предприятии работает около 14 тыс. человек.