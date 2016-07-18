Завершено строительство комплекса измерительных средств космодрома Восточный

Строительные работы на комплексе измерительных средств космодрома Восточный выполнены, завершается сдача объекта заказчику, сообщила в понедельник пресс-служба ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России.

"Мы приступили к окончательной сдаче документации комплекса измерительных средств. Представители заказчика, государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", эксплуатирующей организации, Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), и генерального подрядчика проверяют всю документацию. На конец июля запланировано заседание государственной комиссии по сдаче объекта в эксплуатацию", - цитирует пресс-служба и.о. замначальника "Спецстройтехнологий" по строительству объектов космодрома Восточный Владимира Званцева.

Отмечается, что заказчику переданы 218 томов документации, 200 из них уже прошли проверку.

Комплекс измерительных средств Восточного состоит из унифицированного технологического модуля, комплекса антенных систем для приема и передачи телеметрической информации, аппаратно-программных комплексов и систем. Основное здание, где расположен командно-измерительный пункт, окружено восемнадцатью пилонами различной высоты и диаметра, на каждом из которых смонтированы антенны разных видов.

В состав комплекса также входят мультисервисная система связи и передачи данных наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами, морской измерительный комплекс и ряд привлекаемых командно- измерительных пунктов в различных регионах России.

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром, расположенный в Амурской области вблизи будущего наукограда Циолковский. Строительство, начавшееся в 2012 году, заняло менее четырех лет: в апреле 2016 года с космодрома был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный позволит обеспечить полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость отечественной космонавтики от расположенного в Казахстане Байконура.