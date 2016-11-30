Комплекс средств измерений, сбора и обработки информации (КСИСО) на космодроме Восточный сдан в эксплуатацию 29 сентября, рассказал во время телемоста МГУ — Восточный директор филиала "ЦЭНКИ" (Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры) — космодром "Восточный" Игорь Светлов.
Ранее сообщалось, что КСИСО будет сдан в эксплуатацию в конце сентября 2016 года.
"Да, на прошлой неделе в четверг мы подписали документы о приеме его (КСИСО) в эксплуатацию", — рассказал Светлов, отвечая на вопрос журналистов о том, сдан ли объект.