Госкорпорация "Роскосмос" заказала создание двух мобильных измерительных пунктов, которые должны базироваться на судах морского и океанического классов, для обеспечения пусков с космодрома Восточный. Соответствующая конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок.

"Мобильный измерительный пункт морского базирования должен функционировать на судах морского и океанского класса и в наземных условиях размещения", - говорится в документации.

Эти измерительные пункты должны быть созданы и пройти испытания на судах к 25 ноября 2022 года.