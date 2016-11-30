На космодроме Восточный начали формирование собственного боевого расчета

30.11.2016

На космодроме Восточный приступили к формированию собственного боевого расчета, который будет запускать ракеты на орбиту. Чтобы состоялся апрельский старт, на Дальний Восток на несколько месяцев откомандировали специалистов с Байконура.

Роскосмос воссоздаст флот судов космической связи для наблюдения за пусками с Восточного

25.11.2016

Госкорпорация "Роскосмос" заказала создание двух мобильных измерительных пунктов, которые должны базироваться на судах морского и океанического классов, для обеспечения пусков с космодрома Восточный. Соответствующая конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок.

"Мобильный измерительный пункт морского базирования должен функционировать на судах морского и океанского класса и в наземных условиях размещения", - говорится в документации.

Эти измерительные пункты должны быть созданы и пройти испытания на судах к 25 ноября 2022 года.

Роскосмос построит на Восточном один стартовый стол для "Ангары"

25.11.2016

Роскосмос принял решение о строительстве на космодроме Восточный одного стартового стола под ракету-носитель тяжелого класса "Ангара", который должен обеспечивать не менее 10 пусков в год. Об этом говорится в конкурсной документации, размещенной госкорпорацией на сайте госзакупок.

Стала известна стоимость будущего техкомплекса космодрома Восточный

24.11.2016

Создание унифицированного технического комплекса космодрома Восточный (шифр "ТК-Восток-2") оценивается в 41,19 миллиарда рублей, следует из закупочных материалов госкорпорации Роскосмос.

Сдан в эксплуатацию административно-бытовой комплекс железнодорожной станции «Промышленная -1» космодрома Восточный

09.11.2016

Создание сети железных дорог космодрома вошло в завершающую стадию - подписан акт приемки в эксплуатацию административно-бытового корпуса станции «Промышленная-1». Предъявленный к приемке объект капитального строительства возведен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, пожарным, строительным нормам и правилам, государственным стандартам.

На строительство второй очереди Восточного выделят 238 млрд рублей

28.10.2016

На строительство второй очереди космодрома Восточный суммарно будет выделено 238 млрд рублей, сообщил первый заместитель генерального директора Роскомсоса Александр Иванов.
"238 млрд рублей, по линии госкорпорации "Роскосмос" - это 137 млрд, Спецстрой - 95 млрд, ФМБА - 6 млрд", - сказал он.

Строители передали Роскосмосу котельные на космодроме Восточный

14.10.2016

Котельные, обеспечивающие теплом стартовый и технический комплекс космодрома Восточный в Амурской области, переданы в эксплуатацию заказчику Роскосмосу, сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в пресс-службе Дальспецстроя (при Спецстрое России).

"Таким образом, объекты стартового и технического комплексов вошли в отопительный период, технологическое оборудование готово к зимней эксплуатации", - подчеркнули в пресс-службе.

Сергей Шойгу взял под личный контроль строительство Восточного

13.10.2016

Владимир Путин поручил главе Минобороны контролировать строительство космодрома после беседы с гендиректором «Роскосмоса» Игорем Комаровым

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

По поручению Владимира Путина министр обороны РФ Сергей Шойгу взял под личный контроль ход строительства космодрома в Амурской области. Таким образом глава государства стремится разрешить конфликтную ситуацию, сложившуюся между госкорпорацией «Роскосмос» и Спецстроем, который выступает генеральным подрядчиком строительства.

На новой банкноте разместят космодром Восточный

06.10.2016

Дальний Восток и Севастополь выиграли в финале голосования за символы новых банкнот номиналами 200 и 2000 рублей. Конкурс завершился сегодня ночью в эфире телеканала «Россия 1». Какой из двух победителей будет изображен на банкноте в 200 рублей, а какой — на купюре в 2000 рублей, определит Совет директоров Банка России. «Но мы, конечно, все помним про песню «Владивосток 2000», — отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

На космодроме Восточный сдали в эксплуатацию комплекс средств измерений

08.10.2016

Комплекс средств измерений, сбора и обработки информации (КСИСО) на космодроме Восточный сдан в эксплуатацию 29 сентября, рассказал во время телемоста МГУ — Восточный директор филиала "ЦЭНКИ" (Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры) — космодром "Восточный" Игорь Светлов.

Ранее сообщалось, что КСИСО будет сдан в эксплуатацию в конце сентября 2016 года.

"Да, на прошлой неделе в четверг мы подписали документы о приеме его (КСИСО) в эксплуатацию", — рассказал Светлов, отвечая на вопрос журналистов о том, сдан ли объект.

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